30.08.2018 h 12:38 commenti

Pistola puntata contro per rapinarlo dell'auto: arrestato dalla polizia il bandito

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno identificato l'autore della violenta rapina del febbraio scorso ai danni di un giovane tecnico informatico

E' stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile il bandito che a febbraio aveva minacciato con una pistola e rapinato dell'auto un 30enne varesino, in città per motivi di lavoro. Gli investigatori della Questura sono riusciti a dare un nome al malvivente: un 29enne rumeno, pluripregiudicato e attualmente già detenuto in carcere. E proprio alla Dogaia, il 28 agosto, gli agenti hanno notificato all'uomo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla magistratura.

I fatti risalgono allo scorso 15 febbraio. La vittima, un tecnico informatico varesino, era alloggiato in un albergo e quella sera era in strada alla ricerca di un distributore automatico di sigarette. In via Fiorentina avvicinò un passante per chiedere un'informazione. L'uomo, proprio il 29enne rumeno, si offrì di accompagnarlo ma, una volta salito in auto, estrasse la pistola e con quella minacciò il tecnico informatico. Arrivati in via Boni, il bandito costrinse la vittima scendere dall'auto e scappò via. Il 30enne, a quel punto, chiese aiuto ai residenti e fu avvertita la polizia che, poche ore dopo, ritrovò la Seat Ibiza abbandonata in via Ortigara, dove aveva provocato un incidente. Da allora gli investigatori della Mobile hanno svolto le indagini che hanno portato all'arresto di martedì.