12.05.2020 h 08:47 commenti

Pistola con matricola abrasa nascosta nel furgone: in manette padre e figlio

L'arma è saltata fuori durante una perquisizione fatta dai carabinieri di Iolo: il più giovane degli arrestati era un membro della "banda del Soccorso"

Padre e figlio sono stati arrestati dai carabinieri di Iolo che, durante una perquisizione, hanno trovato una pistola con matricola abrasa che i due nascondevano all'interno di un furgone. Si tratta di una Beretta calibro 7.65, che era occultata all'interno di una scatola da scarpe. In manette sono finiti Maurizio e Ivan Troia, quest'ultimo noto per essere stato uno dei componenti della famigerata "banda del Soccorso" che tra il 2011 e il 2012 seminò il terrore nel quartiere mettendo a segno una lunga serie di scippi, rapine e pestaggi.

I carabinieri stanno ora facendo accertamenti sulla pistola per capire da dove provenga e se è stata utilizzata di recente per mettere a segno qualche azione criminale. L'operazione dei militari della stazione di Iolo è scattata al termine di un'indagine su padre e figlio. La procura ha emesso un mandato per la perquisizione domiciliare durante la quale è saltata fuori l'arma. Secondo quanto accertato il furgone risulta intestato al padre ma è in uso anche al figlio. Entrambi sono stati arrestati, così, con l'accusa di detenzione in concorso di arma clandestina.