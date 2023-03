20.03.2023 h 10:53 commenti

Piste ciclabili più sicure con il monitoraggio affidato all'associazione Oltre

Firmata una convenzione con la polizia municipale che fornirà le biciclette mentre le "gambe" sono quelle dei volontari. In caso di necessità interviene il Comando. Il servizio previsto nel fine settimana da aprile a settembre

Torna il servizio di monitoraggio delle piste ciclabili in bicicletta. Con l'arrivo della bella stagione, nelle ore più frequentate durante il fine settimana, l'associazione Oltre in accordo con la Municipale presidierà il territorio. Le biciclette sono fornite in comodato d'uso dalla Municipale che in caso di segnalazioni interverrà tempestivamente, mente le “gambe” saranno dei volontari. “Un'idea – spiega il presidente Paolo Corti – nata prima della pandemia e ora diventata una realtà. Crediamo che sia importante avere un presidio anche lungo i percorsi ciclopedonali, soprattutto nei mesi primaverili”.

Il servizio inizierà a aprile e terminerà a fine settembre. “La presenza di sentinelle sul territorio – spiega l'assessore alla Municipale Flora Leoni – è sempre importante. Da anni esiste una convenzione anche con altre associazioni per presidiare alcune zone e questa iniziativa va nella stessa direzione. Anche la Municipale è dotata di una squadra in bicicletta proprio per controllare alcuni tipi di percorsi”.





