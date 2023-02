22.02.2023 h 18:31 commenti

Pista ciclabile lungo via Galcianese, approvato il lotto che va da via Dossetti a via Pigafetta

L'intervento prevede la riqualificazione della strada con nuove alberature, la sistemazione delle carreggiate e anche il rifacimento di un tratto di marciapiede

Dall'ospedale fino al centro in bici pedalando in tutta sicurezza lungo via Galcianese. La Giunta Biffoni ha approvato il progetto definitivo del nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Galcianese per unire i quartieri fuori dalle mura storiche con il centro storico e i principali servizi. E' il primo lotto del progetto "Comuni in pista". Contestualmente è stata approvata anche la cessione da parte dei privati proprietari di porzioni di terreni per la realizzazione del percorso che poi dovrà perfezionarsi con la procedura di esproprio. L'investimento del Comune è di 718mila euro. Il primo tratto è già esistente e va dalla rotonda del Pino fino a via Dossetti: si tratta ora di prolungarlo in direzione nord-ovest lungo, in modo da creare una vera e propria connessione da via Dossetti fino all'ospedale Santo Stefano, suddividendo l'opera in lotti funzionali. Quello appena approvato va da via Dossetti a via Pigafetta. La nuova pista permetterà il collegamento diretto dei poli scolastici Marconi-Rodari e Gramsci-Keynes con il quartiere di Galciana, migliorando la viabilità per coloro che provengono dai quartieri di San Paolo, Macrolotto Zero e San Giusto.

"L'intervento – spiega una nota del Comune - è anche l'occasione per ripensare il sistema pedonale e lo spazio pubblico di via Galcianese, migliorare la qualità ambientale e ricucire tra loro questi quartieri densamente abitati".

Via Galcianese oggi si presenta infatti come un asse molto complesso con una forte irregolarità della sezione stradale e un'estrema eterogeneità nelle infrastrutture, ma è anche il luogo dove si concentrano molti servizi legati alla vendita e alla manutenzione delle automobili, che generano quindi traffico, alti livelli di rumorosità e situazioni pericolose per i pedoni.

"È una riconnessione che comporta anche la riqualificazione di via Galcianese che al momento è spoglia di verde - afferma Flora Leoni, assessora alla Mobilità -. Verrà fatta una rinaturalizzazione, una sistemazione del percorso e anche un rifacimento di un tratto di marciapiede, con illuminazione pubblica e anche le carreggiate verranno riallineate e risagomate, senza essere ristrette, e i posti auto verranno recuperati e razionalizzati".

Adesso dovranno proseguire le procedure di esproprio e acquisizione dei terreni per poter poi affidare l'esecuzione dei lavori, nell'arco dei prossimi 6 mesi.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus