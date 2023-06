05.06.2023 h 12:34 commenti

Pista ciclabile del Sole, entro la fine dell'anno l'affidamento dei lavori

Sul comune di Prato si estende per 11,3 km, buona parte su percorsi già esistenti, mentre su Montemurlo saranno 4. I due comuni uniti da un nuovo tratto tra via Dogaia e il fiume Ficarello. La rete delle ciclabili pratesi arriverà a 140 chilometri

Entro la fine dell'anno saranno affidati i lavori per la realizzazione del tratto pratese e montemurlese della pista ciclabile del Sole che a livello europeo collega Capo Nord con Malta e nel tratto italiano Verona con Firenze.

Per Prato sono 11,3 chilometri e per Montemurlo 4 uniti da 400 metri da realizzare lungo il fiume Ficarello che collega i due comuni. "Oltre alla realizzazione di questo tratto - ha spiegato l'assessore alla mobilità Flora Leoni - verranno risistemati quasi 11 chilometri di piste ciclabili già esistenti, ad esempio il tratto dal ponte XX settembre a via Matteotti".

Il percorso pratese parte da via della Dogaia, per poi toccare la passerella del fiume Bardena, via Monnet, via San Martino per Galceti, Marie Curie, fratelli Cervi , viale Galileli, ciclabile Bartali ponte XX settembre, via Arcivescovo Martini per poi collegarsi con la ciclabile verso sud direzione Campi Bisenzio. Costo previsto 3milioni 177mila euro in parte finanziati dal Pnrr.

"Il 10 giugno è il primo anniversario di Bici in Prato - ha spiegato Leoni - e organizzeremo una giornata dedicata alla mobilità dolce percorrendo proprio una parte del nuovo tracciato". L'appuntamento è alle 8,30 in piazza del Comune dove è previsto anche l'arrivo, passando da piazza della Repubblica a Montemurlo. Dal prossimo anno Bici in Prato avrà un logo che sarà realizzato dalla sintesi di tre proposte dei ragazzi che hanno partecipato alle attività scolastiche di educazione stradale. Intanto entro la fine dell'anno ci sono da assegnare 30 milioni di lavori per le piste ciclabile nell'ambito di diversi finanziamenti tra cui quelli per Comuni in pista che ne prevede ben undici. "Con questi tratti - ha sottolineato l'assessore alla mobilità - arriveremo ad avere una rete di piste ciclabili di 140 chilometri, con le due giunte Biffoni ne abbiamo realizzati 40".

Il secondo lotto che interessa Montemurlo e Montale è di 4 km per un costo di 1milione e 300 mila euro. "Abbiamo molti tratti da realizzare ex novo - ha spiegato l'assessore allo sport Valentina Vespi - in particolare passeremo sulla passerella dell' Agno, in via Morecci in via Fermi per poi passare dalla zona pedonale del centro e proseguire verso Montale".