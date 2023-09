11.09.2023 h 12:42 commenti

Piscine, riaperte via Galilei e San Paolo. A metà mese verrà montato il pallone alla Colzi Martini

Resta chiuso l'impianto di Iolo, ripresi i lavori per la vasca riabilitativa, terminato il cantiere della pista di atletica e aperto quello della palestra di boxe. Pubblicato l'elenco dei gestori degli spazi sportivi assegnati con un lavoro congiunto fra Comune e Provincia

Riaperta la piscina di San Paolo,chiusa a giugno in seguito alla caduta di un controsoffitto, e quella di viale Galilei, mentre nei prossimi giorni verrà sospesa l'attività agonistica alla Colzi Martini per permettere alle squadre di operai di montare il pallone. Nel frattempo è uscito l'elenco degli assegnatari delle palestre e associazioni, redatto secondo il nuovo schema di collaborazione fra Comune di Prato e Provincia.

Novità anche per quanto riguarda la pista di atletica, il cantiere è terminato e in settimana verrà consegnato al gestore.

Resta , invece, chiusa la piscina di Iolo che ormai aprirà nel 2026 con la nascita del polo natatorio dove sarà anche realizzata la piscina da 50 metri. Intanto a giugno del prossimo anno quella di via Roma verrà chiusa per permettere i lavori di ristrutturazione che porteranno alla realizzazione, il cantiere dovrebbe chiudere nel 2025, di una sorta di cittadella estiva del divertimento acquatico che oltre alla sistemazione del parco prevede anche quella della piscina da 25 metri e olimpionica, ma per questa i tempi sono meno certi. Intanto procedono i cantieri degli spogliatoi la cui riapertura è prevista entro l'anno.

Nuovi lavori anche per l'impianto natatorio di viale Galilei, la seconda trance di lavori, la prima è stata fatta in agosto, è prevista durante le vacanze di Natale in modo da non impattare sulla gestione degli spazi.

Sbloccato, dopo l'ennesimo intoppo, anche il cantiere per la piscina riabilitativa di via Roma: i prefabbricati sono in costruzione e a ottobre verranno montati.

Aperto anche il cantiere per la palestra di boxe in via Roma, mentre entro dicembre verranno terminate le due palestre del polo scolastico di S. Paolo, poi verrà pubblicato il bando per la gestione degli spazi durante le ore pomeridiane e serali, la mattina saranno utilizzate dagli studenti.

"La ristrutturazione del patrimonio natatorio sta andando avanti - ha spiegato l'assessore allo sport Simone Faggi - mi rendo conto dei sacrifici fatti dalle associazioni sportive, ma entro il 2026 renderemo alla città un parco acquatico completamente ristrutturato".