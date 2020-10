26.10.2020 h 16:27 commenti

Piscine e palestre chiuse, società in difficoltà e nessuna tutela per i collaboratori

Nella sola orbita del Cgfs girano 57 dipendenti per cui ancora una volta verrà richiesta la cassa integrazione mentre un centinaio di altri collaboratori, se non intervengono aiuti statali, si trovano senza stipendio

Cala il silenzio anche sulle palestre e le piscine che resteranno chiuse, per ora, fino al 24 novembre nel rispetto del Dpcm del 25 ottobre. Niente sport ma soprattutto ancora cassa integrazione o addirittura nessuna tutela per i numerosi lavoratori del settore. Nella sola orbita del Cgfs girano 57 dipendenti per cui ancora una volta verrà richiesta la Fis e un centinaio di collaboratori che, se non intervengono aiuti statali, si trovano senza stipendio. "Il Cgfs – spiega il residente Gabriele Grifasi – ha adottato tutti i protocolli necessari sia per le piscine sia per le palestre. In primavera abbiamo anticipato le casse integrazione, poi abbiamo investito centinaia di migliaia di euro per garantire una riapertura in sicurezza e ora siamo nuovamente bloccati a fronte di pochissimi contagi, e sempre di riporto”.

Casi di positività ce ne sono stati, ma l’Asl ha sempre deciso di non sospendere le attività e neppure di mettere in quarantena i bambini che frequentano i corsi, proprio per i rigidi protocolli da sempre utilizzati. “Abbiamo 2.500 tesserati – continua Grifasi – che da un giorno all’altro hanno avuto un servizio sospeso, lo sport per i ragazzi è importante. Dopo mesi di blocco eravamo riusciti a riportare i bambini in piscina e in palestra. Speriamo che a fine novembre ci permettano di ripartire. Speriamo di non essere, ancora una volta, i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire”.

A rischio molte società sportive già fortemente stremate dalla quarantena primaverile. “Per molte sarà un problema poter riprendere le attività – conclude - il Cgfs ancora una volta, si sforzerà di tutelare la salute dei propri lavoratori e utenti”.