La scelta del nuovo gestore delle piscine comunali sarà fatta nei prossimi giorni (LEGGI) ma il centrodestra già si scaglia contro la partecipazione alla gara del Cgfs asd. In particolare Mirko Lafranceschina della Lega, ricorda che il Cgfs srl, attuale gestore in liquidazione per una perdita di oltre 434mila euro di cui il Comune è chiamato a coprire buona parte, è espressione diretta del Cgfs asd. Di conseguenza l'eventuale aggiudicazione della gara comunale, sarebbe una sorta di conferma. "Ritengo non ammissibile che tale società possa chiedere di gestire tutti gli impianti natatori della città dopo la fallimentare gestione degli ultimi anni. Inoltre il neo presidente del Cgfs, Gabriele Grifasi, in commissione 2 aveva dichiarato apertamente che non avrebbe partecipato a nessun bando per la gestione delle piscine vista la gestione fallimentare della loro società satellite Cgfs srl".