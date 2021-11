05.11.2021 h 17:33 commenti

Piscina via Roma, dopo le proteste il Comune fa marcia indietro: "Acquisteremo il pallone"

La nuova copertura verrà ordinata nei prossimi giorni e costerà 100mila euro, ma c'è incertezza sui tempi della consegna. Ora le associazioni sportive dovranno trovare con il Cgfs un accordo per la gestione degli spazi

L'amministrazione comunale, contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi ( leggi ) comprerà un nuovo pallone per la piscina di via Roma. Dopo le proteste delle società sportive, che hanno oltrepassato anche i confini regionali, il Comune ha fatto marcia indietro e oggi 5 novembre il sindaco Matteo Biffoni ha annunciato che la copertura sarà acquistata.

A inizio settimana, invece, l'orientamento era di non comperarlo visto che a settembre inizieranno i lavori di ristrutturazione della piscina e che nel 2023 sarà consegnata quella olimpionica di Iolo.

Da oltre un mese l'impianto era inagibile, il vecchio pallone era stato abbattuto dal vento e non era più riparabile e il malumore delle associazioni sportive di pallanuoto e nuoto sincronizzato è cresciuto in modo esponenziale, proprio per la difficoltà di continuare gli allenamenti.

L'ordine per la nuova struttura, il costo è intorno agli 100mila euro, verrà inoltrato nei prossimi giorni, ma i tempi di consegna potrebbero essere lunghi visto che deve essere costruito su misura. Il rischio è che la consegna arrivi a pochi mesi dalla primavera, quando la piscina viene scoperchiata. Nel frattempo le associazioni sportive avranno un incontro con il Cgfs, che gestisce gli spazi, per capire come incastrare tutte le esigenze.

La decisone è stata comunicata dopo la riunione prevista per oggi 5 novembre, a cui hanno partecipato Biffoni, i consiglieri Lorenzo Tinagli e Enrico Romei, i dirigenti delle società sportive e quelli del Cgfs. A orientare la decisione dell'amministrazione anche la consapevolezza che quella di via Roma è l'unica piscina da 50 metri presente in città, pertanto in attesa della realizzazione dell'impianto di Iolo, i cui tempi non sono certi (è stata approvato il finanziamento pochi giorni fa e ora si deve procedere a tutto l'iter dell'assegnazione dei lavori), potrebbe essere necessario continuare a coprire anche per i prossimi inverni la vasca intitolata agli atleti Colzi e Martini.

"Uno sforzo importante - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni - che sottolinea la massima disponibilità dell' amministrazione nel venire incontro alle società sportive. Il quadro è comunque complicato, per questo chiediamo la massima flessibilità nel trovare soluzioni sulla gestione degli spazi".

aa