Piscina riabilitativa, dopo mesi di stop riapre il cantiere ma i tempi di consegna si allungano

A bloccare i lavori la mancanza di personale specializzato. Dopo il sopralluogo di un anno fa della commissione 3, pochi i progressi fatti



Dopo la commissione dello scorso 30 giugno ( Le piscine a Prato non nascono decisamente sotto una buona stella, risolto il problema di quella di via Roma, a pochi metri di distanza se ne apre un altro per la realizzazione della vasca riabilitativa, una struttura che in città manca da tredici anni, quando è stata chiusa quelal di via Arcangeli. Ora la fisioterapia si fa alla piacina Gescal, ma gli spazi sono condivisi con i corsi di nuoto.Dopo la commissione dello scorso 30 giugno ( leggi ) per fare il punto sullo stato dei lavori fermi da mesi, la situazione non è progredita. Dopo mesi di fermo a cui seguivano settimane di lavoro ora il cantiere è stato nuovamente riaperto e dovrebbe procedere in modo spedito, a creare lo stop la mancanza di squadre specializzate a cui appaltare i lavori (ne sono state contattate una venticinquina), visto che quelle dell'azienda che ha vinto l'appalto sono impegnate anche in altri cantieri. Ora gli operai sono stati trovati e hanno iniziato la posa dei plinti per poi procedere alla realizzazione delle fondamenta, che dovrebbero essere pronte per la fine della prossima settimana, poi toccherà ai muri di contenimento e infine al montaggio del prefabbricato.

"Visto i tempi - ha commentato l'assessore allo sport Luca Vannucci - non siamo in grado di fare previsioni. Certo la situazione è preoccupante: mancano operai, materiale e inoltre stanno aumentando i costi. Servono fondi statali per non dover essere costretti a scegliere fra un cantiere e l'altro, ma anche finanziamenti per la manutenzione e non solo per gli impianti nuovi".

La palazzina sarà di due piani: al primo è prevista la vasca riabilitativa con gli spogliatoi e un'infermeria, al secondo la palestra e altri spogliatoi. Il nuovo progetto prevede anche un solarium per l'attività all'aperto. L'ingresso è in prossimità di quello degli uffici del Cgfs, da dove entreranno anche i mezzi per il trasporto dei pazienti. Sono previsti posti per i disabili. Il costo complessivo è di 1,4milioni, con un finanziamento di 600mila euro da parte della Regione.