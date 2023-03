La piscina olimpionica di Iolo sarà costruita da Ferraro Spa che si è aggiudicata il bando pubblicato da Spor e Salute.L'apertura del cantiere è prevista a fine anno, ora però inizia la fase propedeutica al cantiere con il sopralluogo da parte dell'azienda e la convocazione della conferenza dei servizi. I lavori dovranno essere conclusi entro giugno 2026 essendo finanzianti anche con fondi Pnrr.( leggi Per un cantiere che si apre un altro continua a procedere al rallentatore: la piscina riabilitativa di via Roma ha subito un ulteriore blocco dopo gli innumerevoli già registrati da quando i lavori sono stati progettati. La ditta che ha vinto il bando ha terminato la costruzione del piano vasca e dell' impiantistica sottostante per poi procedere alla posa del prefabbricato che, però, verrà consegnato in ritardo visto che l'impresa costruttrice è fallita. "L'assegnataria - ha spiegato l'assessore allo sport Simone Faggi - è riuscita svincolarsi dal fallimento e a girare l'ordine a un nuovo fornitore. Ora si aspetta la consegna del fabbricato". Un ulteriore stop che farà scivolare la consegna della piscina riabilitativa di almeno nove mesi. Il ritardo accumulato è quindi di tre anni, se non sorgeranno altri problemi.