Piscina olimpionica di Iolo, a luglio il primo atto con il via ai carotaggi

Dopo l'assegnazione della gara è iniziata la fase operativa per l'avvio dei lavori la cui conclusione è prevista per giugno 2026. Intanto sono stati pubblicati i bandi di gara per l'aggiudicazione della riqualificazione di alcuni impianti sportivi finanziati dall'Unione europea - NextGenerationEU

A luglio inizieranno i carotaggi per la realizzazione della piscina olimpionica a Iolo, lavori propedeutici all'apertura del cantiere prevista fra fine 2023 e inizio 2024. La chiusura del cantiere prevista per giugno 2026

"Dopo l'assegnazione della gara - ha spiegato l'assessore allo sport Simone Faggi - i tecnici hanno lavorato per connettere far loro i vari servizi. La fase dei carotaggi è prevista per il 10 luglio per poi procedere secondo il cronoprogramma all' avvio dei lavori" .

La realizzazione della nuova piscina olimpionica è finanziata con 6,5 milioni del Pnrr e 9 milioni dal Comune di Prato, mentre il bando è stato indetto da Sport e Salute "Un ente - ha sottolineato Faggi - che su Prato ha permesso la realizzazione di importanti progetti dando risposte concrete ai bisogni dei cittadini".

Intanto sono stati pubblicati i bandi di gara per l'aggiudicazione dei lavori destinati alla riqualificazione di alcuni impianti sportivi della città per i progetti finanziati dall'Unione europea - NextGenerationEU nell'ambito del PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza).

Gli interventi prevedono la realizzazione del manto in sintetico nei campi da calcio Ribelli del Viaccia e del Maliseti e del campo da rugby Montano di viale Galilei.

Interventi anche al campo da calcio Fantaccini di Iolo per l'installazione di quattro torri faro per garantire l’utilizzo in notturna e il miglioramento della tribuna degli spettatori con la creazione di un impianto di illuminazione di emergenza. Il finanziamento per questi interventi è di quasi 2 milioni e mezzo di euro.

Bando di gara anche per il 2° lotto dell'impianto sportivo di Paperino che prevede la realizzazione di due ulteriori campi di calcio: uno di calcio a 7 e uno di calcio a 9, entrambi in erba sintetica e degli spogliatoi. Il finanziamento per questi interventi è di quasi 900 mila euro.

Terzo bando di gara per l'adeguamento e risanamento complessivo di tutti gli impianti del piano interrato della piscina di Viale Galilei. Il finanziamento per questi interventi è di 400 mila euro. Dopo l'aggiudicazione e l'espletamento delle procedure amministrative inizieranno i lavori. "Le procedure stanno seguendo i tempi previsti - afferma l'assessore allo Sport Simone Faggi - e tutti gli uffici coinvolti sono al lavoro. Siamo in costante contatto con le società interessate, con le quali ci vedremo nelle prossime settimane".