01.12.2021 h 12:52 commenti

Piscina di via Roma, trovate le risorse per acquistare il pallone. Entro Natale l'affido dell'incarico

Nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, anche 40mila euro per la copertura che si aggiungono ad altrettanti già accantonati per eventuali riparazioni. Inviate le lettere per reperire le offerte

Tra le risorse della variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, ieri 30 novembre, rientrano anche oltre 40mila euro per l'acquisto del pallone della piscina di via Roma, somma che si aggiunge ad altri 40mila che erano stati preventivati per la riparazione, nel caso fosse stata un'operazione possibile.

Ottenute le risorse l'ufficio tecnico ha già inviato le lettere alle aziende specializzate per chiedere di formulare un'offerta, quella più vantaggiosa economicamente verrà selezionata, probabilmente entro Natale i lavori verranno assegnati. Il pallone deve essere realizzato su misura, quindi i tempi saranno decisamente più lunghi rispetto a una soluzione già pronta, e proprio per evitare che si dilatino ulteriormente nel contratto verrà aggiunta anche una clausola con la tempistica per mettere in produzione la copertura, in caso di slittamento il contratto sarà annullato.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus