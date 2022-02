09.02.2022 h 16:26 commenti

Piscina di via Roma, la riapertura slitta a marzo

Prevista inizialmente per febbraio, è stata rinviata di un mese a causa delle difficoltà nel reperire il materiale. Con la nuova copertura la vasca tornerà ad essere agibile e in via Marradi ripartirà il nuoto libero in orario serale

Slitta al mese di marzo la riapertura della piscina di via Roma. Un ritardo di un mese dovuto alla difficoltà nel reperire il materiale e alle quarantene degli operai. Il pallone è in fase di realizzazione, nelle prime settimane del prossimo mese verrà montato e poi collaudato, a quel punto la vasca sarà agibile e quindi la piscina di via Marradi tornerà a essere disponibile anche per il nuoto libero.

L'amministrazione comunale ha firmato nel mese di dicembre il contratto con la ditta, dopo aver pubblicato il bando per la manifestazione d'interesse, e stabilito il cronoprogramma con la realizzazione della struttura su misura, il montaggio e il collaudo. "Purtroppo - spiega l'assessore allo sport Luca Vannucci - abbiamo avuto, come sempre capita in questi periodi, la difficoltà a reperire il materiale, ma ora si procede. Con la riapertura di via Roma ritornerà alla normalità anche la gestione degli spazi nelle altre piscine, in modo da soddisfare la grande richiesta di nuoto libero".

La piscina Colzi Marini è chiusa dal mese di ottobre, quando il forte vento ha reso impraticabile il pallone. L'amministrazione ha comunque deciso di comprare una nuova copertura con un investimento di 110mila euro che si spera duri almeno fino alla realizzazione della nuova piscina olimpionica a Iolo. Dopo la struttura di via Roma, dove nei prossimi mesi sono previsti i lavori alle piscinette, sarà utilizzabile solo in estate.