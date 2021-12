22.12.2021 h 09:37 commenti

Piscina di via Roma, la riapertura prevista per il mese di febbraio

In settimana sarà assegnato l'incarico per la realizzazione del pallone, resta chiusa la piscina di San Paolo dove oggi iniziano i lavori per la sostituzione della cabina elettrica

I lavori per la realizzazione del pallone della piscina di via Roma, saranno assegnati entro la fine della settimana e in tutto il mese di febbraio l'impianto dovrebbe riaprire. “Gli uffici – ha spiegato l'assessore Luca Vannucci in commissione 3 rispondendo a un'interrogazione del consigliere Marco Curcio – stanno preparando i documenti, nel contratto abbiamo messo un termine entro cui il pallone deve essere messo in fabbricazione, se non sarà rispettato il contratto resta nullo”. Una precauzione necessaria per assicurarsi tempi relativamente brevi, visto che la struttura viene realizzata su misura per ogni impianto. Per quanto riguarda invece la piscina di S. Paolo chiusa da oltre tre settimane per un problema alla cabina elettrica, dovrebbe riaprire entro Befana. “Sono stati acquistati i generatori – ha spiegato Vannucci -e oggi iniziano i lavori per montarli. E' stato scelto di dare priorità al polo scolastico che quindi non ha subito chiusure, visto che la cabina è funzionale sia alle scuole sia alla piscina”

Infine Vannucci ha annunciato tempi ancora lunghi per la realizzazione della piscina olimpionica di Iolo: “Stiamo aspettando la presentazione del progetto da parte dell'azienda, il finanziamento dell'istituto di credito è stato approvato. Quando avremo il progetto verrà fatta una valutazione politica ed economica , se sarà approvato verrà messo a bando”

