27.05.2022 h 13:38 commenti

Piscina di via Roma: il 6 giugno riapre al pubblico la vasca corta, per l'olimpionica serve una settimana in più

Le date sono state comunicate dal Comune. Bisogna attendere il nulla osta dell'Asl al termine dei lavori per la messa in sicurezza della pavimentazione intorno alla vasca più grande

Dopo oltre un mese di slittamenti per l'apertura della piscina di via Roma arrivano le date certe per l'ingresso al pubblico: il 6 giugno saranno utilizzabili da tutti la vasca da 25 metri, mentre dal 13, quella da 50 metri.

L'apertura della piscina olimpionica però, resta vincolata al nulla osta da parte dell'Asl per i lavori di messa in sicurezza della pavimentazione. Entro i primi del prossimo mese il cantiere verrà chiuso, i tecnici dell'azienda sanitaria effettueranno il sopralluogo e se i lavori sono stati fatti a regola d'arte la vasca sarà utilizzabile anche dal pubblico e non solo dagli atleti delle società sportive. "Il Cgfs - spiega il presidente Gabriele Grifasi - si è fatto trovare pronto, stiamo predisponendo a bordo vasca gli ombrelloni e le sdraio.Rispetto agli anni scorsi siamo in linea con le aperture, previste sempre dopo la chiusura delle scuole".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus