Piscina di via Roma con il rebus copertura, ma il Comune rassicura: "Sarà pronta entro il 10 ottobre"

Il problema sollevato da Fratelli d'Italia dopo la messa in liquidazione della società Cgfs srl che però ha confermato l'inizio imminente dei lavori. Per tante società è indispensabile poter utilizzare l'impianto anche nei mesi invernali

Quale futuro per la copertura della piscina di via Roma dopo la messa in liquidazione del Cgfs srl? Se lo chiedono tanti sportivi e anche le società del settore, paventando il rischio di non poter utilizzare l'impianto nei mesi invernali. Ma dal Comune arriva una rassicurazione: "Il Cgfs - spiega il capo di gabinetto Simone Faggi - ci ha comunicato che i lavori inizieranno appena finiti i carotaggi per gli interventi futuri di ristrutturazione complessiva della piscina. In ogni caso entro il 10 ottobre sarà tutto pronto. E i costi saranno a carico del Cgfs srl".

A farsi portavoce della preoccupazione degli addetti ai lavori, è stato il partito Fratelli d'Italia con la dirigente nazionale Chiara La Porta e il responsabile cittadino per il settore sport Giacomo Vezzani.

"Sappiamo – dicono – che la copertura dell’impianto deve essere realizzata dal gestore dello stesso, quindi, in questo caso, dal Cgfs, quello che non sappiamo e se, data la messa in liquidazione della società, il Cgfs sarà in grado di far fronte agli impegni finanziari con le aziende terze incaricate dei lavori. Chi pagherà la ditta deputata a montare la copertura?Chi si accollerà il costo per la riparazione del sistema elettrico che ad oggi rende impossibile tale realizzazione? Ribadiamo che si tratta di lavori indispensabili, il cui compimento è stato annunciato per i primi di ottobre".

Il rischio denunciato da FdI è che le società sportive e le attività dei ragazzi restino paralizzate da questo impasse. Rischio che, a sentire il Comune, sarebbe scongiurato dall'impegno preso dal Cgfs anche con i propri dipendenti.