Piscina di via Roma chiusa... per freddo. E nel PalaEstra piove dal tetto. Giorni difficili per gli impianti sportivi

Il brusco abbassamento della temperatura ha coinciso con la rimozione del pallone usato nei mesi invernali. Vezzani (FdI): "Inconcepibile chiudere un impianto per questi motivi". Per il palazzetto lavori già previsti in estate ma l'assessore Faggi chiede soluzioni tampone fino ad allora

La piscina “Colzi-Martini” di via Roma chiusa per troppo freddo. Il brusco abbassamento delle temperature di questi giorni, rende inutilizzabile l'impianto, visto che era già stato tolto il pallone. Le società che utilizzano la piscina per gli allenamenti, quindi, in questi giorni dovranno trovare altre soluzioni. "La data di riapertura - si legge sul sito del Comune di Prato - sarà comunicata non appena tutte le condizioni saranno ripristinate".

Sulla questione della chiusura di via Roma interviene anche Giacomo Vezzani, candidato di FdI al Consiglio comunale: "Mi domando - dice - ma l’amministrazione comunale non aveva pensato al fatto che l’allerta meteo portava acqua e freddo??? Chi garantisce gli spazi adesso? È inaccettabile che questi ragazzi debbano avere sempre problemi con la copertura. La soluzione è semplice: una copertura semi permanente in modo da tutelare in tutte le circostante e nell'immediato i ragazzi e le società che devono garantirsi il tempo e lo spazio per allenarsi".

Problemi segnalati anche alla, utilizzata dal Cgfs per i corsi. In particolare i genitori dei bambini lamentano come da giorni le docce siano guaste, non erogando acqua calda. "Nonostante le ripetute lamentele - dice uno dei genitori - la situazione continua a persistere. Il responsabile dice che hanno segnalato il problema al Comune di Prato ma non si conoscono i tempi di risoluzione".In realtà dal Comune fanno sapere di essere già stati attivati. Il problema, purtroppo, si è rivelato più serio e domani i tecnici dovranno tornare un'altra volta sul posto, con la speranza di poter risolvere il guasto.

E l'acqua, ma stavolta quella caduta dal cielo, ha rischiato anche di rovinare nella giornata di ieri, domenica 5 maggio, la gara di Judo organizzata al PalaEstra. In questo caso il problema è stato le infiltrazioni dal tetto, che hanno reso inagibili alcune aree della struttura e creato disagi, anche se la gara è stata portata a termine.

"E' un problema noto - dice l'assessore allo Sport Simone Faggi -. Il tetto deve essere tutto coibentato di nuovo, abbiamo già stanziato i 175mila euro di spesa e in questo mese faremo la gara in modo da poter fare i lavori in estate. Situazioni come quella di domenica, però, non devono ripetersi. Abbiamo fatto fare un intervento straordinario nei giorni scorsi ma evidentemente non è servito a molto. Adesso ho chiesto agli uffici di intervenire, in attesa dei lavori dell'estate. Ci sono altre manifestazioni già programmate e non possiamo certo fare affidamento solo sugli scongiuri perché non piova".