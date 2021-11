La piscina di via Roma resta inagibile, il pallone di copertura non può essere riparato e uno nuovo, oltre a costare quasi centomila euro, sarebbe inutile visto che a settembre inizieranno i lavori di ristrutturazione dell'impianto e fra due anni dovrebbe essere pronta quella olimpionica di Iolo.

La scorsa settimana è stato fatto un sopralluogo dell'azienda manutentrice che ha emesso il verdetto: il pallone è usurato e se anche si decidesse di intervenire non è garantito che la struttura regga per tutta la stagione. Del resto ordinarne uno nuovo, al di là del costo, allungherebbe ancora di più i tempi e si arriverebbe quasi a primavera.

“Avevo già proposto mesi fa – commenta il consigliere della Lega Marco Curcio – di fruire di strutture private, alcune delle quali disponibili a collaborare con il pubblico, per risolvere il problema della riduzione degli spazi per chi fa nuoto, per sport, sia esso per divertimento, sia per allenamento. Chiedo urgentemente al Sindaco e all’assessore Vannucci quindi di aprire un tavolo con tutte le Società sportive: questa situazione va risolta”.

Nel frattempo le società di pallanuoto e quello del sincro si allenano in altre piscine della città, ma le condizioni non sono ottimali perchè la profondità c'è solo da una parte della vasca. Trovare una soluzione non è facile anche perchè si innesca un meccanismo a scacchiera; se si liberano spazi per pallanuoto e sincro bisogna spostare le altre attività. Per cercare di organizzare le attività per tutti, l'amministrazione comunale ha deciso di convocare a breve tutte le società sportive per sondare proposte e disponibilità e quindi trovare la quadra.