27.06.2020 h 19:03 commenti

Piscina di Vernio, dopo l'addio del Cgfs il Comune cerca un nuovo gestore

L'avviso scadrà il 6 luglio ed è rivolto alle associazioni e alle società sportive. Corsa contro il tempo per salvare la stagione

Il Comune di Vernio ha pubblicato l’avviso, in scadenza lunedì 6 luglio, per presentare la manifestazione d’interesse finalizzata alla gestione della piscina comunale di Mercatale per tutto il periodo estivo, fino al 30 settembre.

L’invito a candidarsi è rivolto alle associazioni e alle società sportive. La candidatura deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Vernio oppure tramite pec, all’indirizzo comune.vernio@postacert.toscana.it entro le ore 12 di lunedì 6 luglio. Il bando si è reso necessario dopo la rinuncia alla gestione da parte del Cgfs. Conclusa la selezione, l’incarico avverrà mediante "affidamento", con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per chiarimenti e informazioni rivolgersi al responsabile Franco Querci, chiamando lo 0574 931049.