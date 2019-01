02.01.2019 h 09:20 commenti

Piscina chiusa per guasto ma nessuno avverte i corsisti che al loro arrivo trovano solo un cartello

Il nuovo anno si apre con una beffa per chi frequenta l'impianto di via Marradi. Gli utenti: "Potevano avvertire ed evitarci il viaggio a vuoto". La replica: "Problema presentato all'improvviso ma risolto nel giro di poche ore"

Anno nuovo problemi vecchi per la piscina di via Marradi, che anche in questo 2019 sembra non avere pace, per la rabbia dei suoi utenti. Questa mattina, 2 gennaio, avrebbero dovuto ricominciare i corsi dopo una settimana di chiusura per le festività natalizie, ma i corsisti al loro arrivo all'impianto hanno trovato la porta chiusa e un cartello che segnala la chiusura a causa di un guasto, senza nemmeno una indicazione precisa su quando la piscina riaprirà. "È una situazione insostenibile- il commento degli utenti - sistematicamente ci sono dei guasti che ci impediscono di usufruire dell'impianto. La cosa peggiore, poi, è che nessuno ci avverte della chiusura. Stamani avremmo potuto evitarci il viaggio a vuoto".

Alle proteste replica, nel giro di poco, il Cgfs,. gestore dell'impianto. "Ci scusiamo con gli utenti per l'apertura in ritardo della piscina di via Marradi dopo il periodo di sosta natalizio - spiega il responsabile delle piscine del Cgfs, Massimo Fantacci - purtroppo non e stato possibile avvisare in anticipo le società sportive, che utilizzano l’impianto, in quanto il guasto si è verificato intorno alle 5 ed e stato improvviso. Grazie all'intervento immediato dei tecnici la piscina ha riaperto regolarmente alle ore 10,30 circa".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus