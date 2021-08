28.08.2021 h 13:25 commenti

Piromane appicca un incendio nelle campagne di Artimino ma viene individuato e denunciato

Indagine lampo dei carabinieri e della polizia municipale di Carmignano. L’uomo non ha spiegato il motivo del gesto

I Carabinieri della stazione di Carmignano, in collaborazione con la locale Polizia municipale, hanno identificato e denunciato l’uomo che ieri pomeriggio, 27 agosto, ha appiccato un incendio in una area rurale della frazione di Artimino. Si tratta di un 50enne, residente a Cascina, che era stato visto nelle immediate vicinanze dell’incendio e quindi poi rintracciato e controllato. I Carabinieri gli hanno sequestrato l’accendino antivento utilizzato per le accensioni. L’uomo avrebbe appiccato il fuoco in quattro punti diversi di un’area coperta da macchia ed arbusti. Le fiamme ne hanno divorato solo 150 metri grazie all’immediata attivazione del personale addetto allo spegnimento. Ancora da chiarire i motivi del gesto, ma l’uomo non ha negato quanto gli è stato contestato. Fondamentale per contenere la propagazione delle fiamme è stata la tempestività con la quale l’incendio è stato segnalato. L’immediato intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Vab ha poi impedito che il rogo si propagasse ulteriormente con grave danno per il paesaggio e l’ambiente. Così come immediata è stata la risposta dei militari della stazione e della polizia municipale, che hanno avviato accertamenti e ricerche lampo per l’individuazione del responsabile dell’accaduto.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

