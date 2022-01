02.01.2022 h 18:12 commenti

Ubriaca alla guida travolge una ciclista e scappa ma viene individuata e braccata in viale Leonardo da Vinci

L'investimento pirata è avvenuto attorno all'ora di pranzo a Pistoia. Poco dopo la donna è stata fermata a Prato

E’ stata fermata in viale Leonardo da Vinci, lungo la strozzatura del Soccorso, l’automobilista che poco prima a Pistoia ha investito una ciclista senza fermarsi a soccorrerla. La donna, residente nel pistoiese, era ubriaca. L’immediato intervento delle forze dell’ordine sulla base della segnalazione di un testimone, ha permesso di risolvere il caso in meno di un’ora.

L’incidente pirata è avvenuto attorno alle 12.30 di oggi, 2 gennaio, alla rotatoria tra via Berni e via Erbosa nei pressi del supermercato Conad di Pistoia. La ciclista, 46 anni, residente in provincia di Prato, è stata travolta dall’automobilista che ha proseguito la sua corsa in direzione Agliana-Prato. Qualcuno però, ha assistito alla scena e ha preso il numero di targa dell’auto, un suv della Nissan. Immediata la chiamata al 112 e la nota di ricerca a tutte le pattuglie presenti sul territorio interprovinciale. L’auto è stata individuata dai carabinieri lungo la direttrice che collega Pistoia e Prato e giunta alla strozzatura del Soccorso si è trovata la strada sbarrata dalle volanti della polizia che l’hanno costretta a fermarsi. La patente le è stata ritirata immediatamente e sarà denunciata per guida in stato di ebrezza e omissione di soccorso. La ciclista è stata portata all’ospedale di Pistoia da un’ambulanza inviata dal 118. Le sue condizioni sono buone. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Pistoia.



