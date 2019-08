Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 16 agosto, in via Toscana al Macrolotto Uno. Attorno alle 11.30 un suv è piombato sulla vetrina di un negozio alimentare sfondandola come un'ariete e colpendo un commesso di mezza età, cinese, che si trovava proprio in quel punto.Il 118 ha inviato sul posto le ambulanze medicalizzate della Misericordia e della Pubblica Assistenza L'Avvenire di Prato. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per assistenza nelle operazioni di soccorso e per i rilievi di legge.Il commesso, 61 anni, è stato portato al Santo Stefano dalla Misericordia in codice giallo, mentre la conducente dell'auto, una connazionale di 48 anni, ha rifiutato il ricovero in ospedale nonostante il suo stato di choc. In fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente. Potrebbe trattarsi di una manovra eseguita scorrettamente.