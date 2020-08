30.08.2020 h 08:25 commenti

Pioggia e vento forte, notte di lavoro straordinario per i vigili del fuoco: salvata una donna caduta nell’Ombrone

Numerose le richieste al 115. Almeno una quindicina gli interventi concentrati in poche ore per allagamenti, rami pericolanti, black out e un principio di incendio. Al lavoro tre squadre e altre pronte ad entrare in azione in caso di necessità. Chiuso e poi riaperto il sottopasso dell’ospedale

Questa volta le previsioni meteo sono state confermate: abbondante pioggia e forte vento hanno interessato tutta l’area pratese che nella notte di domenica 30 agosto ha subito diversi danni. Intorno alle 1 il maltempo si è riversato sulla città con grande intensità dopo che per ore il cielo è stato illuminato da fulmini caduti in altissimo numero.Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: almeno una quindicina in varie parti della città. Il più rilevante intorno alle 8 di stamani: una donna è stata tratta in salvo dopo essere caduta nel fiume Ombrone. È successo in viale dell’Unione Europea, all’altezza del ‘ponte delle Cicogne’. La donna è scivolata in acqua nel tentativo di recuperare il suo cane. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco specializzata nel soccorso acquatico. La donna e il cane sono stati raggiunti in acqua e messi in salvo.Allagamenti, rami spezzati o pericolanti, un ascensore bloccato a causa del black out, un principio di incendio di un impianto elettrico sono stati gli interventi più rilevanti a cui sono stati chiamate le squadre dei vigili del fuoco. Tre quelle impegnate sul territorio con altre pronte ad entrare in azione se ce ne fosse stato bisogno. Il sottopasso all’altezza della rotatoria per il nuovo ospedale, in viale Nam Dinh, è stato chiuso per fare defluire l’acqua; la situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo. Una notte difficile e all’alba, fortunatamente, il maltempo ha concesso una tregua; resta fino al pomeriggio l’allerta gialla per la zona di Prato e arancione per la Val di Bisenzio.Tra i lavori effettuati dai vigili del fuoco, la rimozione di rami pericolanti dagli alberi in Galceti. A lungo una squadra è rimasta sul posto per mettere in sicurezza le piante ed evitare che il peso dei rami che non hanno resisitito alla forza del vento potesse provocare danni a cose o persone. Attiva già dalla serata di ieri la protezione civile che ha monitorato tutto il territorio con particolare attenzione alle criticità che emergono in presenza di piogge intense. Costante Il controllo dei sottopassi.