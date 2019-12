30.12.2019 h 12:42 commenti

Pioggia di medaglie per le sincronette di Azzurra e Futura nella piscina di Pontassieve

Le atlete delle due società sono state impegnate nella seconda prova del campionato regionale Assoluto

Sincronette pratesi in evidenza, domenica 22 dicembre, nella seconda prova del campionato regionale Assoluto disputato nella piscina di Pontassieve. Sia l'Azzurra sia la Futura Nuoto hanno portato molte delle loro atlete sul podio.

AZZURRA - L'Azzurra sincro ha presentato ben cinque nuove coreografie conquistando i gradini più alti del podio in tutte le routine. Sara Forasassi e Simona Melani vincono rispettivamente oro e argento nella categoria Juniores nella prova di solo; ancora oro per la nuova routine tecnica di squadra, bronzo nel duo Marta Moscardi e Asia Casavecchi nella categoria Juniores, bronzo per Elena Gambini nell’esercizio di solo nella categoria Assoluta. Le quindici atlete dell'Azzurra hanno gareggiato anche nella prova obbligatori dove Gambini conquista il bronzo, a seguire le sue compagne di squadra: tutte le atlete riconfermano il punteggio di qualifica per i campionati italiani. “Abbiamo avuto poco tempo per preparare le coreografie, -raccontano le allenatrici Charlotte Landini e Francesca Valeri- ma, visto che le routine hanno avuto un ottimo feedback da parte dei giudici, non ci resta che continuare a lavorare sodo in vista della terza prova regionale a gennaio”.

FUTURA - Eccellenti conferme dal settore sincro anche per la Futura Club Prato, che si aggiudica cinque titoli regionali e due interi podi, primeggiando e sbaragliando la concorrenza.

Nell'esercizio del Solo libero categoria assoluti eccellente prestazione dell’atleta Ginevra Marchetti che, nonostante la sua giovane età, conquista il titolo di campionessa regionale e si aggiudica il primo gradino del podio, nella categoria junior bravissima anche Giulia Galli che conquista il terzo gradino del podio.

Nell'esercizio di Doppio libero categoria assoluti, eccezionali Cristina Mazzoni e Bianca Vivirito che conquistano il titolo di campionesse regionali ed il primo gradino del podio, seguite dalle compagne di squadra Chiara Parretti e Alice Tomberli al secondo posto e da Matilde Bartolini e Giulia Galli al terzo posto, conquistando un intero podio tutto firmato Futura Club Prato.

Nell'esercizio di Doppio libero categoria junior, grande prestazione delle atlete Chiara Parretti e Alice Tomberli che conquistano il titolo di campionesse regionale, seguite in seconda posizione dalle loro compagne Matilde Bartolini e Giulia Galli.

Negli obbligatori, per la categoria assoluti Bianca Vivirito si conferma campionessa regionale e conquista il primo gradino del podio, seguita dalla compagna Cristina Mazzoni . Per la Categoria junior Matilde Bartolini conquista il titolo di campionessa regionale, seguita dalle compagne Ginevra Marchetti in seconda posizione e Alice Tomberli in terza posizione.

Le allenatrici Greta Costa per la categoria assoluti - juniores e Fabiana Perillo per la categoria ragazze, coordinate dal direttore tecnico Simona Ricotta, sono rimaste estremamente soddisfatte dei risultati ottenuti.