Pioggia di domande per continuare l'attività, la metà sarà sottoposta a controlli della Finanza

Convocato in Prefettura il tavolo di lavoro con associazioni di categoria e sindacati. In totale sono 680 le aziende pratesi che hanno chiesto di essere esentate dal blocco

Sono 680 le aziende pratesi che hanno inviato alla Prefettura il modulo per continuare l'attività in deroga a quanto previsto dal Dpcm del 28 marzo che prevede la chiusura di tutte le imprese non ritenute fondamentali. La metà, in realtà, è autorizzata a produrre visto che il codice Ateco lo prevede, per le altre arriverà la risposta nei prossimi dieci giorni, nel frattempo il processo produttivo continua in attesa dell'eventuale sospensione ordinata dal prefetto. Alla casella certificata della Prefettura sono arrivate anche 18 richieste per il modulo G ossia le attività a ciclo produttivo continuo e 7 per quelle legate al settore aeronautico (modello H) per la cui apertura è necessaria l'autorizzazione.I dati sono stati comunicati dal prefettoquesta mattina 31 marzo durante l'incontro in video chiamata con le associazioni di categoria e i sindacati. “Continua la stretta collaborazione con tutti i soggetti interessati – ha commentato Scialla – Insieme anche alla Guardia di Finanza nei prossimi giorni esamineremo le richieste rimaste in sospeso, poi convocherò nuovamente le associazioni e il sindacato. Una scelta che va letta nella scia delle forte collaborazione che si è instaurata ,e ,che ha portato ad un percorso condiviso e uniforme. Un valore aggiunto che caratterizza questo territorio”. Il tavolo si riunirà ogni settimana.Durante l'incontro è anche stato analizzato l'elenco delle aziende pubblicato sul sito della Camera di Commercio, quasi 13mila , che sono autorizzate, secondo i codici Ateco a produrre. “A conti fatti – spiegapresidente di Confartigianato Imprese – sulla carte sono molte le aziende che potrebbero rimanere aperte, ma poi bisogna dimostrare che l'attività sia fondamentale per la filiera essenziale”.Perplesso anche il segretario della Cgil: “Le aziende sono molte, ma credo che l'elenco debba essere rivisto in quanto aggiornato al 28 marzo e il Dcpm è entrato in vigore il 30 infatti secondo questo elenco potrebbero lavorare almeno il 40% delle aziende in realtà sono circa il 10%. inoltre vorremmo sapere quanti sono i lavoratori impiegati nelle 340 aziende autorizzate e come verranno controllati i protocolli previsti per il rispetto della salute dei lavoratori”.