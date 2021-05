27.05.2021 h 11:21 commenti

Pioggia di contributi per le scuole pratesi, oltre 1,5 milioni di euro per laboratori e attività di socializzazione

Pubblicata la graduatoria dei Pon: al primo posto nella classifica regionale l'istituto comprensivo Don Milani, al terzo il Puddu, al quinto il Datini

Oltre un milione e mezzo di euro per finanziate i progetti presentati da 22 scuole pratesi attraverso i Pon. Nella graduatoria regionale l'istituto comprensivo Don Milani è al primo posto, medaglia di bronzo per l'istituo comprensivo Mascagni, al quinto posto il Datini che guida la classifica degli istituti superiori.

Importi consistenti che variano dai 99mila euro ai 20mila assegnati tenendo conto di due criteri: il recupero delle marginalità e l'innovazione della proposta. Alla Don Milani il filo conduttore di tutta la proposta cordinata da Valentina Semmi è la socializzazione: “Abbiamo diviso il piano in due filoni – spiega Elisabetta Corvino dirigente che ha curato la progettazione e ora trasferita – uno che predilige le attività di recupero, l'altro la manualità con corsi di ceramica, teatro ma anche di l giardinaggio che continuerà per tutto l'anno in parallello all' ultilizo dell' aula verde”. Al Datini invece Giovanni Cormaci ha confezionato un progetto con oltre 30 proposte che includono il potenziamento della lingua per i ragazzi stranieri, nuovi corsi di panificazione e anche quelli di zumba dedicati ai ragazzi dell' alberghiero che hanno scelto la specializzazione dell' accoglienza, spazio anche alle eccellenzw con corsi di ultra specializzazione. “Progetti che durano oltre un anno – spiega il dirigente scolastico Daniele Santagati – che sono nati anche consultando i ragazzi e coniugando l'aspetto formativo e quello di socializzazione, dopo la pandemia abbiamo capito che la scuola deve essere pensato come uno spazio aperto tutto il giorno”.

Non tutte le scuole pratesi hanno deciso di partecipare ai bandi per I Pon, visto i tempi molto stretti e la pesante burocrazia.

Edizioni locali collegate: Prato

