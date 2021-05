04.05.2021 h 10:29 commenti

Pioggia di contributi per il mondo sportivo, ecco l'elenco dei 73 ammessi e dei 9 esclusi

Il Comune di Prato ha pubblicato la graduatoria delle associazioni sportive che sono state ammesse al contributo straordinario per l'emergenza Covid

Il Comune di Prato ha approvato la graduatoria delle associazioni sportive ammesse al contributo straordinario per l'emergenza Covid. Complessivamente vengono distribuiti quasi 300mila euro a 73 realtà del mondo dilettantistico e di promozione sportiva del territorio per sostenerne l'attività in un momento difficilissimo. Tra i requisiti richiesti, c'è infatti, la riduzione dei ricavi o l'aumento dei costi, da rendicontare obbligatoriamente, a causa delle misure antiCovid.

Le domande erano 82 ma quattro non sono state ammesse per mancanza di requisiti e cinque perché non hanno integrato la documentazione nei termini dati. Il contributo può andare da un minimo di 500 euro a un massimo di 10mila, in base al numero dei tesserati che devono essere almeno 15. Tra le associazioni che portano a casa le somme più alte troviamo la Zenith Audax, il Cgfs, l'Universo Prato, il Tiro a segno nazionale, l'Asd Atletica Prato, l'Azzurra Nuoto, l'Ideal ballet.

Tra gli esclusi i Cavalieri rugby, il Prato calcio a 5, l'accademia Danza studio 44.