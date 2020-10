20.10.2020 h 16:56 commenti

Pioggia di contributi a chi animerà il centro e le periferie durante il periodo natalizio

Due i bandi che scadranno a fine mese per un totale di 100mila euro di risorse a disposizione.

Sono online i due bandi del Comune di Prato dedicati ai progetti di animazione del centro e degli altri quartieri della città nel periodo natalizio. Nonostante l'incognita Covid, l'amministrazione comunale ha deciso di investire 100mila euro per contribuire alla creazione di un'atmosfera di festa nel periodo più importante per i commercianti.

"L'amministrazione - spiega l'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri - continua a lavorare per riattivare e mantenere vivo il commercio del vicinato e il centro storico. Non ci fermiamo nonostante l'emergenza e l'incertezza. Non ci tireremo indietro perchè come abbiamo a cuore la salute di tutti, abbiamo a cuore anche il lavoro”.

Il primo bando è dedicato alle periferie e mette in palio 60mila euro per eventi e luminarie. Il secondo invece è interamente pensato per il centro storico e distribuirà 40mila euro. Qui le luminarie non sono comprese perché tale intervento sarà a cura del Comune che ha già effettuato la gara d'appalto per circa 140mila euro.

Potranno partecipare associazioni, consorzi, gruppi di cittadini e tutti coloro che sono impegnati in progetti di rigenerazione urbana. Il bando riservato al centro infatti, parte dal Natale ma punta a processi di collaborazione che abbiano continuità nel tempo perché frutto del lavoro di partecipazione nella riorganizzazione del centro a cui il Comune stava lavorando prima dell'epidemia. Qualche esempio di progetto di lungo respiro che potrebbe essere premiato? Installazioni artistiche, l'urbanismo tattico, il social street e i percorsi urbani.

Entrambi i bandi scadono alle 13 del prossimo 30 ottobre.

I bandi sono pubblicati in forma integrale sul sito www.comune.prato.it nella sezione “Gare, appalti contratti e altri avvisi”- altri bandi e avvisi, sull'albo pretorio on line, http://albopretorio.comune.prato.it/.

Per maggiori informazioni: http://www.ioescoincentro.it/