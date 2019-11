02.11.2019 h 08:36 commenti

Piogge e temporali, è allerta meteo: codice giallo per l'intero fine settimana

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso il bollettino meteo che parla di condizioni in graduale peggioramento su tutta la Toscana con una particolare intensificazione dei fenomeni a partire dalla tarda mattina di domenica

Allerta meteo dalle 17 di sabato 2 novembre alle 22 di domenica 3. La sala operativa della protezione civile della Toscana ha emesso il bollettino per le prossime ore indicando un codice giallo su tutta la Toscana con condizioni del tempo in graduale peggioramento. Piogge e temporali sparsi sono attesi a partire dalla tarda mattina di domani. Gli esperti prevedono un rischio idrogeologico dovuto ai temporali di forte intensità che dovrebbero attenuarsi solo dalla serata di domani. La protezione civile è già pronta per intervenire in tutta la provincia di Prato in caso di emergenza e segue l'evoluzione meteo per adottare tutte le precauzioni eventualmente necessarie.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus