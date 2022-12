Via Nuova per Schignano chiusa per la caduta di un pino che, oltre a bloccare la strada ha danneggiato anche i cavi di media tensione. E' successo questo pomeriggio 29 dicembre poco dopo le 15, sul posto oltre al vicesindaco Marco Marchi, i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo con l'auto gru della centrale di Prato, la polizia Municipale del corpo unico della Val di Bisenzio e una squadra di Enel per riparare il guasto.L'albero, che si trovava in una proprità privata, è stato rimosso ma la circolazione per chi proviene da Vaiano resta bloccata per consentire i lavori di ripristino della linea elettrica. Il pino probabilmente era malato e con le abbondanti acque di questi giorni si è spezzato.