18.01.2022 h 16:33 commenti

Pin in lutto per la scomparsa di Annalisa Romani, responsabile del laboratorio Qumap

La ricercatrice aveva 61 anni e si è spenta ieri 17 gennaio. Tra i tanti ruoli ricoperti è stata anche presidente di corso di laurea e ha svolto numerose importanti ricerche presso il polo pratese

Lutto al Pin per la morte di Annalisa Romani professore ordinario di Merceologica e Qualità delle Risorse presso la Scuola di Economia e di Ingegneria dell'Università di Firenze e responsabile scientifico del laboratorio Qumap del Pin.

La ricercatrice aveva 61 anni e si è spenta ieri 17 gennaio. Tra i tanti ruoli ricoperti è stata anche presidente di corso di laurea e ha svolto numerose importanti ricerche presso il polo pratese, contribuendone allo sviluppo, fin dalla fondazione nel 1992. Autrice di più di cento pubblicazioni di cui 85 in riviste scientifiche internazionali, ricordiamo in particolare i suoi studi sui polifenoli per uso alimentare ed industriale, attraverso il recupero di sostanze di scarto e, in riferimento all’industria tessile le applicazioni di estratti vegetali e pigmenti naturali con proprietà antimicrobiche e repellenti per il settore tessile e arredo laniero.

La presidente Daniela Toccafondi, il consiglio di amministrazione, il direttore, i dipendenti, i colleghi ed amici del Pin Polo Universitario “Città di Prato” si uniscono al dolore dei familiari per la prematura scomparsa.