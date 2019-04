08.04.2019 h 08:52 commenti

Pilota pratese muore alla cronoscalata Camucia-Cortona: tragica uscita di strada

Fabrizio Bonacchi aveva 54 anni e correva con una monoposto Gloria. La tragedia durante le prove

Tragedia per l'automobilismo pratese. Il pilota amatoriale Fabrizio Bonacchi, 54 anni, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 8 aprile mentre era impegnato nelle prove della cronoscalata Camucia-Cortona, in provincia di Arezzo.

Bonacchi era al volante di una monoposto Gloria ed era in corsa per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche. Secondo la ricostruzione dell'incidente, ha sbandato in prossimità di una curva ed è andato a schiantarsi contro un albero. I soccorsi sono scattati immediatamente ed è stato anche fatto alzare in volo l'elicottero Pegaso, ma purtroppo non c'è stato niente da fare per il pilota, morto praticamente sul colpo per la frattura della base cranica.

Bonacchi, pratese, abitava con la famiglia ad Agliana e lavorava alla Pontetorto. Ex-campione di kart e appassionato di auto storiche, era considerato un pilota molto esperto. La procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta sulla tragedia.