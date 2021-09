28.09.2021 h 13:29 commenti

Piloti di kart per un giorno, duecento studenti della primaria Hack impegnati in un mini percorso

Con l'iniziativa "Karting in piazza" promossa da Aci con la collaborazione dal Comune di Montemurlo e l'Esercito italiano, i giovani studenti impareranno le dieci regole d'oro della sicurezza stradale e le metteranno in pratica in piazza della Costituzione

Duecento studenti della scuola primaria Margherita Hack di Montemurlo, proveranno l'ebbrezza di guidare una kart elettrico su un mini percorso allestito in piazza della Costituzione.

Domani 29 settembre e giovedì 30. l'Aci in collaborazione con il Comune di Montemurlo e l'Esercito italiano ha organizzato "Karting in piazza" manifestazione pensata per unire lo sport, e l'educazione stradale. "La tecnologia - ha spiegato Federico Mazzoni presidente dell'Aci Club Prato - va troppo veloce rispetto alla codifica delle regole, pensiamo all'introduzione del monopattino elettrico, per questo è fondamentale insegnare ai bambini l'educazione stradale . Con questa iniziativa lo facciamo coniugando sport e divertimento"

E infatti il programma prevede una lezione teorica delle dieci regole d'oro della sicurezza stradale, e poi un giro in pista con tanto di casco e guanti, al termine del tracciato ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione."Da oltre 20 anni - ha spiegato l'assessore alla Municipale Valentina Vespi - la polizia cittadina è impegnata nell'educazione stradale delle giovani generazioni, per questo abbiamo aderito con entusiasmo all' iniziativa, la Municipale sarà presente anche con il simulatore di guida".

L'edizione Karting in piazza era stata programmata prima della pandemia ed è stata realizzata anche con la collaborazione dell'Esercito italiano che ,per l'occasione, metterà a disposizione dei piccoli piloti il mezzo tattico leggero Lince multiruolo. " I bambini - ha sottolineato il tenente colonnello Paolo Cespi - avranno la possibilità di salire a bordo, naturalmente il mezzo sarà fermo. Saremo presenti in piazza anche con un desk informativo sulle nostre attività".

