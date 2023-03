31.03.2023 h 14:05 commenti

Pietro Grasso racconta agli studenti chi era Giovanni Falcone

Ospite della manifestazione "Un Prato di libri", questa mattina ha presentato al Politeama il suo libro "Il mio amico Giovanni". Tante le domande che i ragazzi delle medie e delle superiori hanno posto all'ex magistrato

"Siate scintilla e luce come la fiamma di questo accendino". Inizia così il dialogo che questa mattina 31 marzo, si è tenuto al Politeama fra Pietro Grasso e gli studenti delle scuole medie e superiori organizzato nell' ambito della manifestazione "Un prato di libri".

L'accendino era di Giovanni Falcone dato all'ex magistrato quando aveva deciso di smettere di fumare, con la promessa che gli sarebbe stato restituito se avesse cambiato idea. "Purtroppo non ho potuto mai ridarglielo - spiega l'ex presidente del Senato - ma da quando è stato ucciso lo porto sempre con me, mi aiuta nei momenti di difficoltà".

Falcone e Grasso sono stati uniti non solo per motivi di lavoro, ma anche da una profonda amicizia che è stata raccontata nel libro "Il mio amico Giovanni", pubblicato in occasione dei 30 anni dalla strage di Capaci e presentato agli studenti pratesi. Tanti gli aneddoti, i ricordi, ma anche i racconti di che cos'è la mafia, come agisce e come lavorano i magistrati. Non un monologo, ma un dialogo con i ragazzi che salendo sul palco hanno posto tante domande. "Ho deciso di diventare magistrato e combattere la mafia quando avevo la vostra età - ha ricordato - da allora non mi sono mai pentito di quella scelta. Scrivere il libro è stato anche doloroso perchè si sono riaperte delle ferite, ma credo che sia stato giusto per continuare a parlare di Giovanni, per lanciare un segnale che non bisogna smettere di combattere contro la mafia e soprattutto di avere il coraggio di scegliere di stare dalla parte giusta".

Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus