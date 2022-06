03.06.2022 h 11:56 commenti

Piccoli studenti pratesi i più bravi in Toscana contro lo spreco di cibo

La scuola primaria paritaria Cuore Immacolato di Maria ha vinto il primo premio al concorso regionale "Meno spreco, più risorse per tutti", promosso da Cipes

I bambini di una scuola pratese sono stati i più bravi in Toscana nell'evitare lo spreco di cibo. Si tratta della scuola primaria paritaria Cuore Immacolato di Maria di via Ofanto a Prato che ha vinto il primo premio all'ottavo concorso regionale "Meno spreco, più risorse per tutti" indetto dal Cipes. Il riconoscimento è stato consegnato nei giorni scorsi nell'aula magna del rettorato dell'Università di Firenze a una delegazione di alunni e maestre.

"La nostra scuola – spiega una delle insegnanti, Katia Siciliano – è da sempre attenta alle tematiche dello spreco e della solidarietà proprio per il carattere anche religioso che abbiamo. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato altri progetti simili con i quali abbiamo vinto premi provinciali sullo spreco idrico ed energetico. Quindi abbiamo pensato che ciò che stavamo facendo potesse essere in linea con questo concorso che aveva come sottotitolo il tema Impegniamoci nella sostenibilità alimentare".

Al progetto della scuola Cim, intitolato "Sprecare ogni giorno non aiuta il mondo", hanno partecipato i circa duecento alunni di tutte le classi dell’istituto. Nell'attestato finale, Il Cipes ha sottolineato che "è stato apprezzato il coinvolgimento di tutte le classi della primaria e l'impegno della scuola nel considerare il valore de cibo, della solidarietà ed evitare lo spreco alimentare. Sono valorizzate culture diverse, in particolare quella della comunità cinese molto presente a scuola".