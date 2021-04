08.04.2021 h 10:25 commenti

Piccole e medie imprese, in arrivo contributi a fondo perduto per investire in tecnologie 4.0

La Camera di commercio ha messo a disposizione delle aziende un fondo di 300.000 euro. Il bando apre a fine mese

Aprirà il 29 aprile 2021 Contributi digitali I4.0, il nuovo bando della Camera di commercio di Pistoia-Prato che sostiene gli investimenti nel campo dell’innovazione tecnologica di micro, piccole e medie imprese. La Camera di commercio ha messo a disposizione delle aziende un fondo di 300.000 euro per finanziare progetti per l’acquisto di servizi di consulenza e/o formazione finalizzati all’implementazione di una o più tecnologie i4.0, nonché di beni e servizi strumentali funzionali all’acquisto delle tecnologie digitali abilitanti. “La pandemia ha fatto emergere come le tecnologie e le competenze digitali siano fondamentali per dare nuovo slancio al tessuto produttivo. È urgente procedere con interventi volti ad accrescere ulteriormente le competenze digitali e la sensibilità verso l’utilizzo delle tecnologie 4.0 di tutte le imprese per essere all’altezza delle sfide future, – commenta Dalila Mazzi, Presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato – per questo la Camera di commercio ha deciso di proporre nuovamente il contributo per investire in servizi e beni tecnologici.” Per ciascuna impresa, di qualsiasi settore, sono a disposizione risorse fino a un massimo di 6.000 euro per diverse tipologie di spesa legate alle tecnologie abilitanti 4.0: si va dalla robotica avanzata alla cyber security e business continuity, dalla manifattura additiva e stampa 3D ai big data e analytics, dalla blockchain ai sistemi di e-commerce, dalla prototipazione rapida allo smart working e altro ancora. Il bando consente di ottenere un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammesse, a fronte di un investimento minimo di 3.000 euro. Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già effettuato investimenti a partire dal 1 gennaio 2021. Le domande possono essere presentate a partire dal 29 aprile 2021 fino al 30 giugno 2021 e saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse. Il bando e la relativa modulistica saranno pubblicati nei prossimi giorni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus