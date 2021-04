01.04.2021 h 15:43 commenti

Picchiò a sangue il concorrente per la gestione dei bus turistici per cinesi: condannato

Sei anni e 10 mesi di reclusione al trentacinquenne che a dicembre del 2017 aggredì con bastoni e spranghe un uomo in piazzale Pertini. La sentenza è stata pronunciata oggi dal tribunale di Prato

Finì all'ospedale con la milza rotta e con altre gravi lesioni dopo un brutale pestaggio che, si scoprì qualche mese dopo, altro non era che un regolamento di conti tra bande rivali per la spartizione della clientela di due agenzie di viaggio. Per la vittima, un 44enne cinese, oggi, giovedì primo aprile, a tre anni e mezzo dai fatti – era dicembre 2017 – è arrivata giustizia: il tribunale di Prato ha infatti condannato l'aggressore, un connazionale pregiudicato di 35 anni, Shi Zhong Kun, a 6 anni e 10 mesi di reclusione. L'uomo, difeso dall'avvocato Mariotti, era accusato di lesioni gravissime e porto di mazze e bastoni, gli oggetti usati per ridurre in fin di vita il quarantaquattrenne, picchiato in piena notte in piazzale Pertini e abbandonato in un lago di sangue. Ad arrestare l'imputato furono, nell'estate nel 2018, i carabinieri che ricostruirono non solo la dinamica dell'aggressione ma anche il movente nell'ambito dell'inchiesta dei sostituti Lorenzo Gestri e Valentina Cosci. Una spedizione punitiva in piena regola per regolare i contrasti tra i gestori degli spostamenti di cinesi a bordo di bus turistici. In pratica, due gruppi rivali che si contendevano i clienti di due agenzie di viaggio, risultate del tutto estranee alla vicenda, da trasferire all'aeroporto di Fiumicino e, al ritorno dalla Cina, riportare a Prato. Il cinese picchiato, che aveva il compito di accompagnatore e controllare, fu aggredito al ritorno di uno dei viaggi a Roma. Le sue dichiarazioni e gli altri elementi raccolti nel corso delle indagini, misero i carabinieri sulle tracce del pregiudicato poi arrestato.



