Picchiato in strada e rapinato del borsello con dentro un'ingente somma di denaro

E' successo ieri sera in via Pistoiese quando tre banditi se la sono presa con un uomo. Uno dei tre aggressori è stato poi bloccato dai carabinieri che ora sono sulle tracce dei due complici

In tre hanno aggredito e picchiato un uomo in via Pistoiese, per poi fuggire con il suo borsello al cui interno c'erano diverse migliaia di euro in contanti. E' successo ieri sera 12 aprile e i carabinieri del Radiomobile, dopo una rapida ricerca in zona, sono riusciti a catturare uno dei tre aggressori: si tratta di un nigeriano di 27 anni senza fissa dimora e pregiudicato. Essendo oramai trascorsa la flagranza di reato, lo straniero è stato solo denunciato in stato di libertà per il reato di rapina aggravata. Sono ancora in corso le indagini e i carabinieri contano nelle prossime ore di identificare anche i suoi complici.

La vittima è un cittadino cinese. Per fortuna, nonostante l'aggressione fisica, non ha riportato gravi conseguenze. Il borsello con all'interno il denaro non è stato ancora ritrovato.