16.08.2022

Picchiato e rapinato mentre rincasa, giovane finisce all'ospedale con le ossa del naso fratturate

E' successo in via Vivaldi, a San Paolo. La vittima è un ventiquattrenne che ha cercato in tutti i modi di difendersi. Sul posto i carabinieri. I malviventi, secondo quanto denunciato, sarebbero stati due. Bottino del colpo 800 euro

Sorpreso alle spalle sul portone di casa, picchiato e rapinato. Ancora un colpo ai danni dei cinesi. La vittima, questa volta, è un giovane di 24 anni che è finito all'ospedale con le ossa del naso fratturate. E' successo la notte del 13 agosto, in via Vivaldi, a San Paolo, dove il ragazzo abita. Secondo quanto denunciato ai carabinieri di Iolo, gli aggressori sarebbero stati in due. Il ventiquattrenne ha raccontato di essere stato bloccato mentre apriva il portone per rincasare, di essere stato colpito con un pugno fortissimo al volto e di essere stato derubato del marsupio che portava in spalla e dentro il quale erano custoditi circa 800 euro. Inutile l'energica resistenza opposta ai malviventi e l'inseguimento fino alla rotonda di via dell'Alberaccio. Il cinese ha dovuto arrendersi perché dolorante e insanguinato e perché il cazzotto assestato in pieno viso gli ha fatto volare gli occhiali rendendo la sua corsa molto difficile. Si è salvato solo il telefonino che non era nel marsupio e con il quale il ragazzo ha chiesto aiuto agli amici che immediatamente sono arrivati a soccorrerlo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118 e una pattuglia dei carabinieri. Trasportato al pronto soccorso del Santo Stefano, il cinese è stato giudicato guaribile in 25 giorni per un trauma cranico e facciale con frattura delle ossa del naso. Tutta la zona di San Paolo è stata battuta dai carabinieri ma dei due aggressori non è stata trovata traccia. Non è chiaro se il cinese sia stato seguito mentre tornava a casa, se i malviventi lo abbiano aspettato nei pressi del portone o se si sia trattato di una rapina improvvisata.



Edizioni locali collegate: Prato

