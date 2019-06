24.06.2019 h 13:06 commenti

Picchiato e rapinato due volte in due giorni, fermato l'aggressore

L'ultima aggressione risale all'alba di ieri, nei pressi della stazione del Serraglio. La vittima ha fornito un'accurata descrizione alla polizia che nel giro di poco ha rintracciato e denunciato il responsabile

Ha colpito con un pugno al volto lo stesso cinese che qualche giorno prima aveva già picchiato e rapinato. Un marocchino di 39 anni è stato denunciato dalla polizia che lo ha rintracciato in via Magnolfi all'alba di ieri, domenica 23 giugno. Precisa la descrizione fatta dalla vittima e per gli agenti non è stato difficile individuare il nordafricano. L'ultima aggressione risale alla notte tra sabato e domenica, mentre la rapina alla notte del 21 giugno. La vittima è stata aggredita nei pressi della stazione del Serraglio. Senza apparente motivo, il marocchino ha colpito l'uomo al volto. Il cinese è andato a fare denuncia in questura e, successivamente, ha riconosciuto il suo aggressore nel frattempo fermato dagli agenti delle Volanti. Ai poliziotti il cinese ha raccontato che si trattava della stessa persona che già lo aveva picchiato per rubargli un paio di orecchini. Il marocchino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni, ubriachezza e, infine, è stato segnalato alla prefettura per la detenzione di una piccola quantità di stupefacente.



Edizioni locali collegate: Prato

