Picchiato a sangue per la spartizione dei gruppi di viaggiatori, arrestato l'aggressore

I carabinieri di Prato hanno arrestato un trentunenne destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale su richiesta dei sostituti Gestri e Cosci. Il movente del brutale pestaggio sarebbe il contrasto tra due agenzie di viaggi che organizzano per i loro clienti anche il trasferimento da Prato all'aeroporto di Fiumicino e viceversa. Indagini ancora in corso per individuare altri due aggressori

Picchiato a sangue e abbandonato in fin di vita nel parcheggio di piazzale Pertini, vittima di un regolamento di conti per la spartizione della clientela di due agenzie di viaggi. A quasi dieci mesi di distanza dal pestaggio – era il 2 dicembre – oggi, mercoledì 29 agosto, i carabinieri hanno arrestato il presunto aggressore, Shi Zhong Kun, cinese di 31 anni con precedenti. Il Nucleo investigativo, diretto dal maggiore Vitantonio Sisto, ha eseguito il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari Francesca Scarlatti su richiesta dei sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Valentina Cosci. L'uomo è accusato di lesioni gravissime. La vittima, un suo connazionale di 40 anni, arrivò all'ospedale in condizioni disperate e fu necessario un intervento chirurgico per l'asportazione della milza rotta dai colpi delle spranghe di ferro inferti dall'arrestato e da almeno altri due complici che non sono stati ancora identificati ( leggi ). Le indagini hanno ricostruito il movente della spedizione punitiva che sarebbe stata organizzata per regolare i contrasti tra due agenzie di viaggi – entrambe cinesi e con sede a Prato – che ai loro clienti offrono, oltre ai biglietti aerei, anche il servizio di trasferimento da Prato all'aeroporto di Fiumicino e viceversa servendosi di autobus e di autisti di una società con sede all'estero, in Austria. Non risultano coinvolte nella vicenda né le agenzie di viaggio, né la società di trasporto. Anzi, proprio stamani i carabinieri hanno eseguito perquisizioni nelle due agenzie alla ricerca di un collegamento con la vittima e il presunto aggressore perché le indagini fino ad ora non hanno riscontrato nessun tipo di rapporto, almeno nessun rapporto documentato. A mettere gli investigatori sulla pista giusta sono state le dichiarazioni raccolte subito dopo il violento pestaggio e gli elementi emersi nel corso delle indagini. A scatenare la guerra tra rivali, sarebbe stato un problema legato alla spartizione della clientela trasferita con gli autobus a Fiumicino e, al ritorno dalla Cina, riportata a Prato. Il cinese, che stando a quanto accertato aveva il compito di accompagnatore e controllore, fu aggredito appena sceso dall'autobus proveniente dall'aeroporto e fermo nel piazzale vicino a via Viareggio. L'autista fu il primo a prestare soccorso e a dare l'allarme. Da quel momento un'attività di indagine che non ha conosciuto sosta e che oggi si è tradotta nell'arresto del pregiudicato. Continua il lavoro della procura e dei carabinieri.