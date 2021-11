16.11.2021 h 15:39 commenti

Picchiato a sangue al Macrolotto Uno: 40enne ricoverato in gravi condizioni

Il pestaggio è avvenuto prima delle 5 di stamani in via dei Fossi. Le indagini sono della polizia che avrebbe già fermato due sospetti sui quali sono in corso ulteriori accertamenti

Grave fatto di sangue, prima dell'alba di stamani 16 novembre, in pieno Macrolotto Uno. Un cittadino cinese di circa 40 anni è stato picchiato selvaggiamente nel corso di una violenta aggressione avvenuta all'inizio di via dei Fossi, in un'area dove sorgono molti Pronto moda gestiti da orientali. L'uomo è stato soccorso in codice rosso dalle ambulanze del 118 poco prima delle 5. Sul posto è intervenuta la polizia con le pattuglie delle Volanti e poi con quelle della Squadra Mobile che ora sta conducendo le indagini.

Ci sarebbero già due persone fermate, entrambe di nazionalità cinese, sospettate di aver preso parte all'aggressione. Sulla questione, però, al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e stanno proseguendo gli accertamenti per capire cosa ci sia alla base del violento episodio. La vittima non aveva documenti con sé e ora si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. I sanitari si sono riservati la prognosi ed è considerato in pericolo di vita. L'accusa che sarà formalizzata nei confronti dei due connazionali potrebbe essere quella di tentato omicidio.