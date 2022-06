24.06.2022 h 11:32 commenti

Picchiano e maltrattano la madre 80enne, arrestate due sorelle a Montemurlo

L'ultimo episodio è avvenuto domenica scorsa quando l'anziana è stata trascinata per i capelli e poi colpita al volto con pugni

Due sorelle di Montemurlo (rispettivamente di 54 e 41anni) sono state arrestate ieri 23 giugno dai carabinieri con la grave accusa di aver maltrattato l’anziana madre 80enne.

Il provvedimento di arresto, eseguito dai militari della tenenza di Montemurlo, è stato emesso dal Tribunale di Prato a fronte di un ultimo e gravissimo episodio che si è verificato domenica scorsa, quando le due figlie avrebbero trascinato l’anziana madre per i capelli, per poi colpirla al volto con pugni di violenza tale da provocarle un’emorragia congiuntivale ad un occhio. Lesioni per le quali l'anziana era stata medicata dai sanitari del pronto soccorso di Prato che poi l’avevano dimessa giudicandola guaribile con prognosi sette giorni.

Il brutto episodio, verificato dalle indagini condotte dai carabinieri e quindi segnalato immediatamente alla magistratura, non era stato il primo subito dalla donna che già in passato era stata vittima di condotte violente da parte delle figlie, tanto che lo scorso febbraio era intervenuto un primo provvedimento cautelare nei loro confronti che aveva imposto loro il divieto di avvicinamento alla madre, poi revocato solo per consentire visite estemporanee, ma ancora efficace nella parte che ne vietava la coabitazione continuativa.

A motivare il provvedimento di arresto, oltre alla gravità dell’ultimo evento, è stata anche la violazione della misura di divieto di coabitazione, risultato essere stato disatteso in quanto dagli accertamenti dei militari è stato accertato che le due figlie si erano arbitrariamente installate nuovamente a casa della madre.

Proprio per evitare il ripetersi di tali condotte violente e vista la dimostrata inefficacia della misura cautelare in essere, il giudice ha emesso un ulteriore provvedimento che ha disposto l’arresto delle due sorelle che sono state messe ai domiciliari in altro luogo.