13.10.2023 h 16:03 commenti

Picchia un uomo che si rifiuta di dargli soldi, pregiudicato in manette. Il giudice lo mette ai domiciliari

Arrestato un 28enne che deve rispondere, oltre che di rapina, anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver ingaggiato una colluttazione con un poliziotto. E' successo nella tarda serata di ieri a Paperino

Ha chiesto 50 euro ad un cinese e, di fronte al rifiuto, ha reagito colpendolo al volto e procurandogli ferite. E' successo poco prima delle 23.30 di ieri, giovedì 12 ottobre, in via Roma, all'altezza di via Verga, zona Fontanelle. La vittima, 46 anni, è finita al pronto soccorso, mentre l'autore della rapina, un pratese di 28 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia che, grazie alle indicazioni fornite da una guardia giurata che ha assistito all'aggressione, ha dato l'allarme e si è messo all'inseguimento del malvivente, è stato rintracciato in via Tettamanti, a Paperino, dove è arrivato con lo scooter usato per allontanarsi dal luogo del fatto.

Il giovane è stato messo agli arresti domiciliari dal giudice delle indagini preliminari che ha convalidato l'arresto. A carico dell'uomo non solo l'accusa di rapina, ma anche quella di resistenza a pubblico ufficiale perché, una volta rintracciato e fermato, ha ingaggiato una colluttazione con un poliziotto. Il 28enne ha fatto di tutto per evitare le manette: arrivato in questura per l'identificazione e le contestazioni, si è reso protagonista di atti di autolesionismo e resistenza.

Stando ad una ricostruzione più dettagliata, il cinese sarebbe stato colpito al volto dall'aggressore che indossava il casco e sarebbe stato soccorso da altre persone dando la possibilità alla guardia giurata di mettersi all'inseguimento del 28enne. Quest'ultimo, nella fuga in sella al proprio scooter, arrivato in zona Baciacavallo, sarebbe caduto e per questo costretto a continuare a piedi nei campi per poi tornare sul posto nel tentativo di recuperare il mezzo. L'uomo è stato poi definitivamente bloccato a Paperino dalla polizia.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus