05.07.2021 h 14:26 commenti

Picchia la moglie e viene accusato dalla figlia di 11 anni, arrestato

In carcere è finito un trentacinquenne che prima ha negato e poi ha detto di essersi difeso da un'aggressione. La ragazzina, impaurita ma determinata, ha però raccontato le violenze e i maltrattamenti subiti dalla madre

Picchiata dal marito davanti alla loro figlia di 11 anni. L'ennesima violenza è costata il carcere ad un marocchino di 35 anni, arrestato dalla polizia nella mattina di oggi, lunedì 5 luglio. E' stata la donna, anche lei marocchina di 35 anni, a chiedere aiuto e a chiudersi, con la bambina, nella stanza da letto per sfuggire all'ira dell'uomo. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione nella zona di Tobbiana. E' stato il trentacinquenne ad aprire la porta e a cercare di convincere i poliziotti che non era successo niente, ma quando questi hanno insistito per entrare in casa e vedere la donna, l'hanno trovata con il volto tumefatto. Il marocchino ha cercato di difendersi dicendo che la moglie, di proposito, aveva sbattuto la faccia contro il muro, ma quando la figlia lo ha accusato, ha cambiato versione sostenendo di essersi difeso perché a sua volta aggredito e picchiato. La donna è stata portata al pronto soccorso dove i medici le hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Già un mese fa la trentacinquenne aveva denunciato le violenze subite dal marito: botte, minacce e violenze sessuali. Un inferno lungo sette anni a cui la donna ha deciso di ribellarsi perché tutto avveniva sotto gli occhi della figlia. L'associazione che si era presa in carico la vicenda, aveva consigliato di lasciare la casa familiare ma la trentacinquenne non lo aveva fatto perché convinta che toccasse al marito trovarsi un'altra sistemazione.

E' la quarta denuncia in pochi giorni presentata in questura da altrettante donne e proprio per questo la polizia ricorda che è possibile telefonare al numero 1522 per chiedere aiuto. Disponibile inoltre la app Youpol attraverso cui si possono fare segnalazioni anche anonime.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus