Picchia la moglie e poi scappa inseguito dai cognati: la fuga finisce con un incidente

La polizia, intervenuta per quello che sembrava un litigio tra automobilisti, ha ricostruito la storia di violenza. La donna portata in ospedale con lesioni guaribili in 21 giorni

Quello che sembrava un normale incidente stradale nascondeva invece un brutto episodio di maltrattamenti in famiglia con tanto di inseguimento stile film. E' successo nella tarda mattina di ieri, domenica 17 novembre, e la vicenda è stata ricostruita dalla polizia, intervenuta insieme alla Municipale dopo la segnalazione di un diverbio tra automobilisti dopo un incidente lungo la declassata, all'altezza della rotatoria della Questura.

I poliziotti hanno diviso i litiganti per poi scoprire che tutto era iniziato quando un albanese di 34 anni , regolare in Italia, aveva avuto un litigio con la moglie al culmine del quale aveva picchiato la donna, infliggendole lesioni giudicate poi guaribili in 21 giorni. L'uomo si era quindi allontanato in auto, inseguito dai fratelli della moglie. Le due auto erano poi entrate in collisione nell'affrontare il sottopasso della Questura. A questo punto il 34enne e i fratelli della moglie si erano fronteggiati in strada, per fortuna interrotti dall'intervento dei poliziotti.

Il 34enne aveva anche un coltello a serramanico che aveva usato per minacciare i cognati. Nelle sua tasche, poi, è stata trovata una modica quantità di hashish. Alla fine è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate e lesioni personali.