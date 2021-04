19.04.2021 h 12:47 commenti

Picchia la compagna e ferisce anche la neonata che tiene in braccio: arrestato un venticinquenne

La donna e la bambina sono finite al pronto soccorso dopo l'ultima, violenta aggressione. I vicini di casa, allarmati per le urla, hanno avvertito i carabinieri. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia. La vittima ha raccontato i precedenti che però non aveva mai denunciato

Ha picchiato la convivente e l'ha colpita con violenza nonostante avesse tra le braccia la loro figlioletta di pochi mesi. L'ha aggredita, malmenata e, non contento, le ha lanciato contro una spazzola per capelli prendendo in pieno viso la piccina che, come la mamma, è finita al pronto soccorso. L'uomo, pratese di 25 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri arrivati subito dopo aver ricevuto la chiamata dei vicini di casa allarmati per le urla della vittima, una ventiduenne, anche lei pratese, e per il pianto disperato della neonata e del figlio che l'aggressore ha avuto da una precedente unione. E' successo nel pomeriggio di sabato 17 aprile, nell'appartamento dove la famiglia vive, nella zona del Soccorso.

La giovane e la bambina sono state portate al Santo Stefano dove i medici hanno riscontrato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 15 e in 4 giorni.

Quello dei giorni scorsi sarebbe stato solo l'ennesimo pestaggio: la ventiduenne ha raccontato ai carabinieri e ai medici dell'ospedale di essere stata picchiata altre volte, anche quando era incinta. Al pronto soccorso c'era già stata, una volta addirittura per una coltellata ad una mano, ma non aveva mai denunciato. Sabato ha trovato il coraggio di raccontare la sua convivenza fatta di botte, di minacce di morte, di un controllo ossessivo. Stando al racconto, i cui particolari sono finiti sulla scrivania del sostituto Valentina Cosci, il giovane aveva costretto la compagna a lasciare il lavoro, la chiudeva in casa impedendole di uscire; anche un amico della giovane sarebbe stato aggredito dal venticinquenne. Banale il motivo dell'ultimo litigio sfociato nell'aggressione che ha convinto la ragazza a ribellarsi e a sottrarsi, insieme alla figlioletta, alle violenze.



