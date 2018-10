20.10.2018 h 14:10 commenti

Picchia l'anziana madre e le rompe una costola, quarantenne in carcere

Accusato di maltrattamenti in famiglia, era già stato arrestato nel 2015. Nei giorni scorsi ha di nuovo picchiato la madre e dopo non aver rispettato il divieto di avvicinamento e l'obbligo di presentazione in questura due volte al giorno, è stato rinchiuso alla Dogaia

Dopo aver picchiato per l'ennesima volta l'anziana madre e averla fatta finire all'ospedale con una costola rotta, era stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare e successivamente sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna, 78 anni, e all'obbligo di presentazione in questura due volte al giorno. Provvedimenti disattesi e per questo ieri, venerdì 19 ottobre, un quarantenne, residente a San Giusto, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, pluripregiudicato, era stato arrestato per lo stesso motivo nel 2015. Dallo scorso 8 ottobre, in seguito all'ennesima aggressione, era stato sottoposto all'allontanamento dalla casa nella quale vive con l'anziana madre. La donna, in preda al terrore, si rifugiava da una vicina tutte le volte che vedeva tornare il figlio a casa, spesso ubriaco. Ieri l'autorità giudiziaria ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata subito eseguita dalla polizia.



